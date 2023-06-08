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На пляже в Майами: бразильская модель в розовом купальнике сверкнула стройной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
764
Время на прочтение
1 мин
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На пляже в Майами: бразильская модель в розовом купальнике сверкнула стройной фигурой

Джулия Перейра / Фото: Getty Images

Джулия Перейра наслаждается отдыхом на берегу Атлантического океана.

В объективы папарацци на пляже в Майами попала 35-летняя бразильская модель Джулия Перейра. Девушка загорала, купалась и прогуливалась по пляжу.

На ней был розовый купальник, состоявший из лифа в рубчик и плавок на завязках.

Джулия Перейра / © Getty Images
Джулия Перейра / Фото: Getty Images

Бикини прекрасно подчеркнуло сексуальное декольте и стройную фигуру Джулии. Свой лук Перейра дополнила светлыми сандалиями, макияжем с розовой помадой, бриллиантовыми серьгами-гвоздиками и молочным маникюром.

Напомним, а другая бразильская модель – Каролина Лима – отдыхала на побережье Атлантического океана в зеленом бикини, лиф которого был на нее немного мал.

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Дата публикации
Просмотры
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