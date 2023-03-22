На пляже в Майами: немецкая актриса в черном купальнике-бандо продемонстрировала стройную фигуру и татуировки

София Томалла отдохнула на берегу Атлантического океана.
Папарацци подловили немецкую актрису и модель Софию Томаллу на пляже в Майами. Девушка принимала солнечные ванны и купалась в океане.
На ней был черный купальник-бандо, отлично сидевший на ее стройной фигуре.
Кроме прекрасной формы, София также продемонстрировала татуировки от плеч и до кистей рук.
Модель распустила волосы, защитила глаза от солнца с помощью черных очков, а шею украсила золотой подвеской на длинной цепочке.
Томалла обожает проводить время у воды, поэтому ее страница в Instagram переполнена снимками на пляже и у бассейна.
Напомним, бразильско-британская телеведущая Джессика Алвес в коротком платье со стразами продемонстрировала пышный бюст, который недавно увеличила.
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