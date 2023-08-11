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На пляже в Майами: участница "Холостяка-12" в купальнике похвасталась идеальной фигурой

На пляже в Майами: участница "Холостяка-12" в купальнике похвасталась идеальной фигурой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
928
Время на прочтение
1 мин
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На пляже в Майами: участница "Холостяка-12" в купальнике похвасталась идеальной фигурой

Виктория Варлей/photo_milaaa

Виктория Варлей находится в отличной физической форме.

Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – показала в Instagram снимок из фотосессии на пляже в Майами.

Виктория позировала в своем любимом белом сплошном купальнике с черными бретельками. Ее фигура выглядит стройной, подтянутой и сексуальной.

Виктория Варлей/photo_milaaa / ©
Виктория Варлей/photo_milaaa

Актриса сделала гладкий пучок и надела на лицо черные солнцезащитные очки.

Напомним, а победительница "Холостяка-12" Екатерина Лозовицкая в бикини показала целлюлит и растяжки.

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Дата публикации
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