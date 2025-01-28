На пляже в Рио-де-Жанейро: топ-модель Эмили Ратажковски в стрингах засветила ягодицы

33-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски отправилась на пляжный отдых в компании подруг и почти четырехлетнего сына Сильвестра. В своем Instagram девушка уже показала яркие фото с одного из пляжей Рио-де-Жанейро.

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

Она позировала в пестрых стрингах спиной к камере, демонстрируя крупный планом свои ягодицы – Эмили любит пикантные ракурсы и смелые фото.

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

Похоже, Ратажковски меняла купальники каждый день отдыха, ведь на фото она запечатлена в бежевом бикини, белом раздельном купальнике с принтом в виде вишен, а также в бикини в цветах флага Бразилии.

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

instagram.com/emrata

Сделала модель и фото у главной достопримечательности Рио-де-Жанейро – статуи Христа Спасителя.

instagram.com/emrata

Ранее, напомним, Эмили Ратажковски в прозрачном белье похвасталась пышным бюстом. Модель позировала на кровати в красном прозрачном комплекте белья из коллекции бренда Intimissimi, посвященной Дню святого Валентина.

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