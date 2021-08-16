На пляже в ярком купальнике: Эльза Хоск похвасталась пышным бюстом

Шведская модель показывает подписчикам новые снимки с отдыха, который она проводит вместе с семьей.

Эльза Хоск опубликовала несколько пляжных фото, на которых позировала сама в красном купальнике с принтом, а также вместе с дочерью Тууликки. Мама и дочь запечатлены лежа на покрывале. Эльза улыбается и подмигивает на камеру, а ее шестимесячная малышка смеется и держит в руках мягкую игрушку.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

"Это был хороший день", - так подписала однотипные фотографии звезда.

Эльза Хоск с дочерью / Instagram Эльзы Хоск

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

Перед камерой Хоск устроила себе небольшой фотосет, позируя в разных позах. Ее пляжный лук дополняли очки от солнца в форме "лисичек" и золотая цепь на шее. Губы у девушки были накрашены нюдовой помадой, а белые кудрявые волосы распущены.

Эльза Хоск / Instagram Эльзы Хоск

На других снимках Эльза Хоск запечатлена с дочерью на руках. Модель одета в белый топ, широкие брюки со звериным принтом, талию ее подчеркивает черный кожаный пояс, а на голове красная бейсболка.

Эльза Хоск с дочерью / Instagram Эльзы Хоск

"Идеальный день", - пишет под кадрами знаменитость.

Эльза Хоск и ее возлюбленный Том Дейли / Instagram Эльзы Хоск

Эльза Хоск с дочерью / Instagram Эльзы Хоск

Ранее, напомним, Эльза Хоск показывала, как на ней сидит розовое бикини, когда позировала, поедая свой любимый фрукт.

Читайте также: Хвастается формами: Эльза Хоск подчеркнула пятую точку винтажным платьем от Gucci

Эльза Хоск на пляже (8 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку