На подиуме и в обычной жизни: Джиджи Хадид сфотографировали после показа Michael Kors

На подиуме и в обычной жизни: Джиджи Хадид сфотографировали после показа Michael Kors

Коллекция была вдохновлена жизнью ночного Нью-Йорка.

Американский бренд Michael Kors представил свою новую коллекцию сезона осень-зима 2022 в Нью-Йорке. Участие в показе приняли знаменитые модели, среди которых были сестры Хадид, Эмили Ратажковски и Ирина Шейк.

Джиджи, например, на подиуме во время показа продемонстрировала длинное черное платье, расшитое палетками, которое украшало асимметричное декольте и высокой разрез. Дополнили этот образ босоножки и макияж в серых оттенках.

Джиджи Хадид / Getty Images

После шоу 26-летнюю модель подловили папарацци, когда она направлялась к своему автомобилю. Джиджи была в белых широких штанах, солнцезащитных очках Dior, коричневой короткой куртке, укороченном синем топе и коричневых ботинках.

Джиджи Хадид / Getty Images

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