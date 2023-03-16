На подиуме: Наоми Кэмпбелл в черном платье с глубоким вырезом блеснула грудью

Наоми Кэмпбелл приняла участие в показе коллекции бренда Boss сезона весна-лето 2023, который состоялся в Herald Plaza в Майами.

Модель продефилировала в пикантном образе. На ней было черное длинное платье, напоминающее жакет. Оно имело американскую пройму, глубокий вырез и высокий разрез. Лук Наоми дополнила черными лакированными туфлями.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

В профиль Кэмпбелл сверкнула частью груди, выглядывавшей сбоку из-под платья.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила идеально ровной укладкой и вечерним макияжем.

Напомним, на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз Кэмпбелл появилась в кремовом платье по фигуре от Schiaparelli. Наряд состоял из небольших плиточек, напоминающих чешую. На груди у нее был бюстгальтер из ракушек и украшений-колец, которые прикреплялись к имитированным соскам. В таком образе Наоми была похожей на русалку.

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