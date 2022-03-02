На показе Dior модные инфлюенсеры появились в цветах украинского флага

Показ коллекции осень-зима проходил в саду Тюильри.
Пока в Украине война и гибнут невинные люди из-за агрессии России, во Франции продолжается жизнь. В Париже в понедельник, 28 февраля, стартовала Неделя моды, и традиционно это событие посетили не только самые известные модели, но и модные блогеры, инфлюенсеры и дизайнеры.
О том, что в самом сердце Европы идет кровавая война, практически никто из селебрети не вспомнил, но отличилась пара, которая пришла на показ бренда Dior в одежде в голубых и желтых цветах.
Девушка была одета в платье в цвете украинского флага, голубые туфли и держала в руках голубую сумку Dior, а ее спутник надел футболку со знаком "пацифик", выполненном тоже в голубых и желтых цветах.
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