На показе Maison Margiela модели вышли на подиум с капами во рту: что это значило
Иногда кажется, что придумать что-то такое, чего мы еще не видели на подобных мероприятиях, сложно, но очередной дизайнер опять смог шокировать.
Креативный директор Maison Margiela Гленн Мартенс представил свою дебютную коллекцию для бренда на сезон весна-лето 2026. Шоу прошло в рамках Недели моды в Париже, а аксессуары, которые все модели демонстрировали во время дефиле вызвали недоумение и шок.
Дело в том, что рты моделей были зафиксированы капами в форме фирменного логотипа бренда из четырех стежков. Металлические части кап держали губы каждого участника дефиле.
Четыре стежка на бирке Maison Margiela изначально не задумывались как логотип. Когда бренд запустился в 1988 году, бирка оставалась пустой и крепилась четырьмя белыми нитями, чтобы покупатель мог полностью снять ее — сохранив анонимность вещи.
На фото ниже показаны те тсамые четыре стежка ниток, которые держат этикетку. Именно их дизайнер изобразил с помощью кап.
Идея с капами понравилась не всем и многие, в частности даже поклонники бренда, сочли ее спорной. Тем не менее свои задачу она исполнила — бренд, показ и новая коллекция на слуху.