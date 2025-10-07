На показе Maison Margiela модели вышли на подиум с капами во рту: что это значило

Показ Maison Margiela / © Getty Images

Реклама

Креативный директор Maison Margiela Гленн Мартенс представил свою дебютную коллекцию для бренда на сезон весна-лето 2026. Шоу прошло в рамках Недели моды в Париже, а аксессуары, которые все модели демонстрировали во время дефиле вызвали недоумение и шок.

Показ Maison Margiela / © Getty Images

Дело в том, что рты моделей были зафиксированы капами в форме фирменного логотипа бренда из четырех стежков. Металлические части кап держали губы каждого участника дефиле.

Показ Maison Margiela / © Getty Images

Показ Maison Margiela / © Getty Images

Четыре стежка на бирке Maison Margiela изначально не задумывались как логотип. Когда бренд запустился в 1988 году, бирка оставалась пустой и крепилась четырьмя белыми нитями, чтобы покупатель мог полностью снять ее — сохранив анонимность вещи.

Реклама

На фото ниже показаны те тсамые четыре стежка ниток, которые держат этикетку. Именно их дизайнер изобразил с помощью кап.

Футболка Maison Margiela

Идея с капами понравилась не всем и многие, в частности даже поклонники бренда, сочли ее спорной. Тем не менее свои задачу она исполнила — бренд, показ и новая коллекция на слуху.