На показе в Париже: Барбара Палвин позировала в сером свитере и плиссированной мини-юбке

30-летняя венгерская топ-модель выглядела стильно на фэшн-ивенте.
Барбара Палвин посетила показ коллекции весна/лето 2025 года бренда Miu Miu, который состоялся в рамках Парижской недели моды.
Модель появилась там в сером свитере с белыми вставками на вырезе и серой плиссированной мини-юбке.
Наряд она скомбинировала с высокими кожаными сапогами с ремешками и на высокой подошве, а также черной кожаной сумкой.
Палвин распустила волосы и сделала макияж с помадой шоколадного оттенка.
Напомним, Барбара Палвин на шоу Stella McCartney в Париже предстала в белом кроп-топе и джинсовой мини-юбке с накладными карманами, а поверх топа накинула белую объемную рубашку.
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