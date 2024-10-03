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На показе в Париже: Барбара Палвин позировала в сером свитере и плиссированной мини-юбке

На показе в Париже: Барбара Палвин позировала в сером свитере и плиссированной мини-юбке

На показе в Париже: Барбара Палвин позировала в сером свитере и плиссированной мини-юбке

Барбара Палвин / Фото: Associated Press

30-летняя венгерская топ-модель выглядела стильно на фэшн-ивенте.

Барбара Палвин посетила показ коллекции весна/лето 2025 года бренда Miu Miu, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Модель появилась там в сером свитере с белыми вставками на вырезе и серой плиссированной мини-юбке.

Барбара Палвин / © Associated Press
Барбара Палвин / Фото: Associated Press

Наряд она скомбинировала с высокими кожаными сапогами с ремешками и на высокой подошве, а также черной кожаной сумкой.

Палвин распустила волосы и сделала макияж с помадой шоколадного оттенка.

Напомним, Барбара Палвин на шоу Stella McCartney в Париже предстала в белом кроп-топе и джинсовой мини-юбке с накладными карманами, а поверх топа накинула белую объемную рубашку.

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