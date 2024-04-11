На последних месяцах беременности: Дженна Дьюэнн в откровенном платье сходила на вечеринку

Артистка ведет активный образ жизни несмотря на свое интересное положение.
43-летняя актриса, продюсер и танцовщица Дженна Дьюэнн, широко известная публике благодаря молодежному фильму "Шаг вперед" и как бывшая жена актера Ченнинга Татума, сейчас находится в ожидании своего третьего ребенка, но ни в чем себе не отказывает и ведет активный образ жизни.
Так, она даже сходила на вечеринку, посвященную церемонии вручения наград Fashion Trust US Awards молодым дизайнерам. Компанию ей составил бойфренд и отец будущего ребенка – актер Стивен Кази.
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Для выхода в свет Дженна выбрала достаточно смелое черное платье с откровенным декольте, вырезами на животе и перьями на подоле и рукавах. Свой образ звезда дополнила длинными серьгами с камнями и макияжем с акцентом на глаза.
Напомним, ранее беременная Дженна Дьюэнн позировала полностью обнаженной.
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