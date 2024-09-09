На последних месяцах беременности: модель Нина Агдал снялась полностью обнаженной

32-летняя датская модель и бывшая девушка Леонардо Ди Каприо – Нина Агдал – поделилась в своем Instagram откровенными кадрами, на которых она позирует полностью обнаженной.

Фото: Instagram Нины Агдал

Фото: Instagram Нины Агдал

Модель запечатлена стоящей и сидящей на камне у озера, руками она прикрывает обнаженную грудь. Судя с подписи под фото, автором снимков выступил ее возлюбленный и отец будущего ребенка – 29-летний блогер, боксер и рестлер Логан Пол.

Фото: Instagram Нины Агдал

О том, что беременна, Агдал сообщила весной. Будущие родители не стали скрывать и пол ребенка, а показали снимки с гендер-пати, из которых стало ясно, что они ждут рождения дочери.

Напомним, уже будучи беременной, Нина Агдал снялась в фотосессии, приуроченной к 60-летию легендарного журнала Sports Illustrated. На обложке глянца модель появилась в эффектном купальнике.

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