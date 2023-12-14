На последних месяцах беременности: Сиенна Миллер позировала для глянца и раскрыла пол ребенка в интервью

41-летняя актриса Сиенна Миллер стала главной звездой нового номер журнала Vogue. Она сейчас находится на последних месяцах беременности. Отец ребенка – ее 26-летний бойфренд, актер Оли Грин.

На обложке глянца Сиенна позирует в черном вязаном свитере и трусах на пляже, а на ее лице нет макияжа. В интервью журналу Миллер рассказала о своей беременности, которая оказалась незапланированной, о своих отношениях с 11-летней дочерью Марлоу, о влюбленности в Грина и о том, что у нее снова будет девочка.

Автором фотографий выступила легендарная Энни Лейбовиц.

Напомним, ранее беременная Сиенна Миллер посетила вечеринку своей сестры в Лондоне. На мероприятие она надела несколько вещей от бренда сестры, в частности, это была белая широкая рубашка и длинное пальто.

Сиенна Миллер / Фото: Getty Images

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