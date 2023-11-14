На последних месяцах беременности: стильная Сиара засветила большой живот в фэшн-съемке

38-летняя американская певица Сиара и ее муж - защитник футбольного клуба "Денвер Бронкос" Рассел Уилсон - воспитывают троих детей: 9-летнего сына Фьючера 6-летнюю дочь Сиенну и 3-летнего сына Вина. Свою очередную – четвертую – беременность звезда тоже не стала скрывать и сообщила о ней в своем Instagram.

Всю беременность Сиара ведет активный образ жизни: посещает матчи мужа и светские мероприятия, записывает интервью и танцевальные видео. Поэтому неудивительно, что на последних месяцах беременности певица с уже очень большим животом приняла участие в фэшн-съемке, в которой примерила стильные луки, каждый из которых непременно состоял из шляпы с большими полями и обуви на очень высоких каблуках.

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Напомним, ранее певица Сиара появилась среди гостей показа Off-White в Париже. Звезда надела на шоу оригинальное платье в стиле спорт-шик.

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