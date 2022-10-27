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На последних неделях беременности: экс"ангел" Victoria's Secret Роми Стридж в белье показала большой живот

Дата публикации
Просмотры
508
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На последних неделях беременности: экс"ангел" Victoria's Secret Роми Стридж в белье показала большой живот

Роми Стридж / Фото: Instagram Роми Стридж

27-летняя нидерландская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret совсем скоро во второй раз станет мамой.

Роми Стридж опубликовала в Instagram милое фото со своим мужем Лоренсом ван Лиувеном. На нем модель показала фолловерам свою фигуру на последних неделях беременности. Позировала Роми в бежевом белье, демонстрируя большой живот.

Роми Стридж / © Instagram Роми Стридж
Роми Стридж / Фото: Instagram Роми Стридж

"Однажды мы станем семьей из 4 человек", — подписала она снимок.

Еще Стридж выложила фото, на котором позирует в белом коротком платье, сверху которого надела коричневую дубленку-жилет.

Роми Стридж / © Instagram Роми Стридж
Роми Стридж / Фото: Instagram Роми Стридж

Напомним, Роми посетила благотворительную вечеринку на Майорке. Там она предстала в обжатом красном платье без бретелей и с юбкой-русалкой. Лук она дополнила серебристой сумкой и гламурными туфлями от бренда Mach&Mach.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
508
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