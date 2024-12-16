На праздники – в красном: супермодель Клаудия Шиффер поделилась архивными снимками

54-летняя немецкая супермодель и звезда 90-х – Клаудия Шиффер – часто публикует в своем Instagram фотографии из своих архивов. В этот раз она показала снимки, сделанные во время рождественских и новогодних праздников в разные периоды жизни модели.

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Интересно, что на всех фото Клаудия позирует в красных нарядах, что она отразила в подписи к публикации: "Праздничный красный".

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

На одной из фотографий Шиффер позирует со своей коллегой – тоже супермоделью и звездой 90-х Синди Кроуфорд. Девушка улыбаются и позируют со странными прическами, больше похожими на парики.

Фото: Instagram Клаудии Шиффер

Отметим, Клаудия стала моделью случайно – представитель модельного агентства заметил ее на дискотеке в Дюссельдорфе. Тогда 17-летняя девушка хотела пойти по стопам своего отца и стать юристом. Главным толчком к славе стала рекламная кампания для американского бренда Guess в 1989 году – она стала лицом марки, а ее образ покорил публику. За всю свою долгую карьеру она ни разу не попадала в скандалы, ее даже называли Снежной королевой подиума.

Ранее, напомним, Клаудия Шиффер в мини-платье и ботфортах сходила на вечеринку к Хейли Бибер. Супермодель стала лицом Rhode и появляется на всех мероприятиях, организованных брендом.

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