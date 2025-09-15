ТСН в социальных сетях

На праздновании своего 30-летия: британская телезвезда в прозрачном мини-платье похвасталась стройными ногами

Хлоя Ферри показала фолловерам, как отпраздновала свой день рождения.

Хлоя Ферри

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Британская телезвезда Хлоя Ферри недавно отпраздновала свой юбилей - ей исполнилось 30 лет. По этому случаю она устроила вечеринку. Снимки с нее знаменитость опубликовала в Instagram.

Для такого события Хлоя выбрала прозрачное облегающее мини-платье, которое было украшено голубыми камнями и стразами. Под нарядом на ней было нюдовое белье. Обута она была в нюдовые туфли со стразами и на шпильках.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Ферри в красивом мини похвасталась соблазнительным формами и стройными ногами.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Телезвезда сделала элегантную прическу и макияж с накладными пышными ресницами. Из аксессуаров она использовала бриллиантовые серьги, золотые часы и кольца.

А еще Хлоя показала праздничный торт. Он был черного цвета и украшен черными цветами и золотыми акцентами.

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри / © Instagram Хлои Ферри

