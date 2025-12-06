ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
62
1 мин

На премьере "Аватара": Зои Салдана блистала на красной дорожке самого ожидаемого фильма года

Актриса Зои Салдана была просто безупречна в черном платье на премьере фильма «Аватар: Огонь и пепел», которая состоялась в Париже в пятницу.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Зои Салдана

Зои Салдана / © Associated Press

47-летняя звезда играет в фильме главную героиню Нейтири с 2009 года и для презентации третьей части этой культовой истории Джеймса Камерона выбрала элегантное платье от известного Модного дома Balmain.

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

У платья был структурный корсетный лиф украшенный бисером, а также он имел архитектурный низ, напоминающий трендовую баску. Юбка платья была бархатной, прямой и черной.

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Волосы актриса собрала в лаконичную прическу — просто завязала их в низкий хвост, добавила к образу украшения от Cartier, а ее макияж был очень минималистичным. Это был элегантный и одновременно изысканный образ, который прекрасно подходил для такого события.

Во время мероприятия Зои сфотографировалась с коллегами по фильму Сэмом Уортингтоном и Сигурни Уивер. Также на красную дорожку вышел создатель «Аватара» Джеймс Камерон.

Зои Салдана и Сэм Уортингтон / © Associated Press

Зои Салдана и Сэм Уортингтон / © Associated Press

Зои Салдана и Сигурни Уивер / © Associated Press

Зои Салдана и Сигурни Уивер / © Associated Press

Зои Салдана и Джеймс Камерон / © Associated Press

Зои Салдана и Джеймс Камерон / © Associated Press

Образы актрисы Зои Салданы (43 фото)

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана и Марко Перего / © Getty Images

Зои Салдана и Марко Перего / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

Селена Гомес и Зои Салдана / © Associated Press

Селена Гомес и Зои Салдана / © Associated Press

Зои Салдана / © Getty Images

Зои Салдана / © Getty Images

