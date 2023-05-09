На премьере фильма: 85-летняя Джейн Фонда прикрыла ладонью член на стене

Актриса решила прикрыть непристойное изображение на стене во время заката.

Джейн Фонда посетила премьеру фильма Book Club: The Next Chapter, которая состоялась в театре AMC Lincoln Square Theatre в Нью-Йорке.

Когда актриса появилась на фотозоне, она решила пошутить. На стене была изображена мужская обнаженная античная статуя, поєтому Джейн решила прикрыть рукой его член.

Получилось забавно, ведь в это время звезда продемонстрировала гримасу, словно она шокирована увиденным.

Джейн Фонда / Фото: Getty Images

Фонда выбрал для мероприятия сдержанный лук с ноткой гламурности. На ней был черный жакет, расшитый паетками, и черные брюки-клеш. Наряд она скомбинировала с черной замшевой обувью.

Джейн Фонда / Фото: Getty Images

Свои седые волосы Джейн стильно уложила, сделала макияж с помадой цвета пыльной розы и пышными ресницами, а уши украсила элегантными бриллиантовыми серьгами.

Напомним, на премьере фильма "80 для Брэди" Джейн Фонда предстала в ярком деловом образе. На ней был фиолетовый брючный костюм и фиолетовая рубашка.

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