На премьере фильма "Аргайл": украинская модель в майке в рубчик продемонстрировала 17 размер груди

Украинская модель plus-size с 17-м размером груди – Мила Кузнецова – посетила премьерный показ шпионской комедии "Аргайл", состоявшегося в кинотеатре "Оскар".

На мероприятии девушка появилась в полосатой рубашке, майке в рубчик, рваных джинсах и белых кроссовках на платформе. Талию она подчеркнула черным поясом. Но главным акцентом в ее луке было пышное и сексуальное декольте.

Мила Кузнецова

Мила сделала макияж с черными стрелками и стильную прическу с распущенными волосами и небольшим пучком на макушке.

На премьеру модель пришла в компании украинского блогераи обладательницы самых больших скул в мире – Анастасии Покрещук. Знаменитость позировала в синей укороченной кожанке, белых обтягивающих брюках и туфлях цвета металлик на шпильках.

Анастасия Покрещук и Мила Кузнецова

Напомним, премьеру также посетили Илона Гвоздева и Амадор Лопес.

О фильме:

Известный автор шпионских бестселлеров Элли Конвей любит проводить время дома за компьютером вместе со своим домашним любимцем – котом Алфи. Но все меняется, когда сюжеты вымышленных произведений Конвей, главный герой в которых секретный агент Аргайл и его миссия по раскрытию глобального шпионского синдиката, начинают отражать тайные действия реальной шпионской организации. Писательницу ждут опасные приключения.

С сегодняшнего дня фильм "Аргайл" в украинском прокате.

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