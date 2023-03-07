На премьере фильма "Крик": Кортни Кокс в черном мини, ее дочь – в красном платье и с ободранным маникюром

58-летняя актриса пришла на премьеру ужастика, в котором сыграла одну из главных ролей.

В Нью-Йорке состоялась премьера шестой части культовой хоррор-франшизы "Крик". Мероприятие посетила одна из исполнительниц главной роли – Кортни Кокс. Актриса пришла в компании своей 18-летней дочери Коко Аркетт.

Коко Аркетт и Кортни Кокс / Фото: Associated Press

Корти выбрала для своего выхода образ total black. На ней был жакет с атласными лацканами, мини-платье, плотные колготки и кожаные слингбэки на шпильках. На плече у нее висела черная сумочка на золотистой цепочке.

Кортни Кокс / Фото: Associated Press

Кортни Кокс / Фото: Associated Press

Кокс сделала укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах, в ушах у нее были серьги-кольца, а на шее – цепочки.

Кортни Кокс / Фото: Associated Press

На Коко было красное платье миди на бретельках, которое она сочетала с черными босоножками на высокой платформе и каблуке.

Кортни Кокс / Фото: Associated Press

Девушка распустила волосы, нарисовала черные стрелки на веках и обильно накрасила ресницы. А вот своему маникюру Коко не успела или забыла уделить внимание – он у нее был неряшливый, синий лак был наполовину ногтя ободран.

Кортни Кокс / Фото: Associated Press

Кортни также сфотографировалась и с другими актерами, сыгравшими с ней в ужастике.

Кортни Кокс / Фото: Associated Press

Кортни Кокс / Фото: Associated Press

О фильме:

В центре сюжета — четверо героев, которым удалось выжить после жуткой охоты маньяка в маске. Они покидают кровавый городок Вудсборо и начинают новую жизнь в Нью-Йорке. Но на них снова начинает охота убийца в маске привидения. Удастся ли им спастись?

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