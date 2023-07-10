На премьере фильма "Миссия невыполнима" с Томом Крузом: Витвицкая в пудровом платье, Добрыднева – в стильных очках

На днях в кинотеатре "Планета Кино" в РЦ "Блокбастер" состоялся допремьерный показ культовой франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли. Первыми посмотреть фильм пришли Соломия Витвицкая и Анна Добрыднева.

Саломия выбрала для ивента платье миди пудрового цвета с поясом на талии.

Соломия Витвицкая

Свой аутфит ведущая дополнила аккуратной укладкой, макияжем с красной помадой и серебряными серьгами-люстрами с жемчугом. В руке она держала черную круглую сумочку с патриотической сине-желтой аппликацией в виде птички и с сине-желтой ручкой.

Соломия Витвицкая

Анна предстала перед фотокамерами в черной футболке-платье, стильных очках в цветной оправе металлик и с помадой цвета пыльной розы.

Анна Добрыднева

Анна Добрыднева

Анна Добрыднева

О фильме

Том Круз возвращается в качестве именитого агента. На этот раз Итана Ханта и его команду ждет самая опасная миссия за всю карьеру – найти и обезвредить опасное оружие, угрожающее безопасности человечества, прежде чем оно попадет в чужие руки. Чтобы остановить могущественного врага, Итану придется рискнуть всем, чтобы осуществить миссию.

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