Анетта Барсовна

Реклама

На днях в кинотеатре «Планета Кино» состоялся допремьерный показ фильма «Невеста!» Это атмосферная лента на грани драмы, хоррора и научной фантастики от режиссера и сценаристки Мэгги Джилленхол («Секретарша», «Незнакомая дочь»).

Главные роли в фильме исполнили Джесси Бакли, Кристиан Бэйл, Аннетт Бенинг, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард и Джейк Джилленхол. Музыку к ленте написала лауреат премии «Оскар» Гильдур Гуднадоттир («Джокер», «Говорят женщины»).

Мероприятие посетили: блогер Анетта Барсовна, участницы реалити-шоу «Холостяк-14» — Ирина Кулешина и Ксения Щербач, режиссер Павел Остриков, актеры Ольга Сафронова, Павел Шпегун и Алексей Нагрудный, певец Виталий Островский, участница творческого союза Phil it Эмилия Шепель, кинокритик Инна Гордеева, гимнаст Олег Верняев и другие.

Реклама

Анетта Барсовна/Фото Александр Демиденко

Ирина Кулешина/Фото Антон Забельский

Ксения Щербач/Фото Антон Забельский

Виталий Островский/Фото Антон Забельский

Олег Верняев/Фото Антон Забельский

Николай Матросов/Фото Антон Забельский

Альяра/Фото Александр Демиденко

Инна Гордеева/Фото Антон Забельский

Нателла Кирс/Фото Антон Забельский

Анна Адамович и Дарья Бордун/Фото Александр Демиденко

Мариетта, Даша Лотоцкая, Снежана Успенская/Фото Антон Забельский

Елизавета Котова/Фото Александр Демиденко

Максим Киреев, Лидия Новоселецкая и Александра Самборская/Фото Антон Забельский

Татьяна Карикова/Фото Антон Забельский

Яна Винниченко/Фото Антон Забельский

Ивент также посетили актрисы дубляжа, воплотившие на экране персонажей Джесси Бакли, Аннетт Бенинг и Пенелопы Крус — Екатерина Брайковская, Ольга Радчук и Елена Узлюк.

Напомним, фильм «Невеста!» с сегодняшнего дня, 5 марта, в украинском прокате.





