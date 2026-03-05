- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
На премьере фильма "Невеста!": Анетта Барсовна в худи, участницы "Холостяка" — в лосинах
Знаменитости первыми увидели новое прочтение легендарной истории Франкенштейна.
На днях в кинотеатре «Планета Кино» состоялся допремьерный показ фильма «Невеста!» Это атмосферная лента на грани драмы, хоррора и научной фантастики от режиссера и сценаристки Мэгги Джилленхол («Секретарша», «Незнакомая дочь»).
Главные роли в фильме исполнили Джесси Бакли, Кристиан Бэйл, Аннетт Бенинг, Пенелопа Крус, Питер Сарсгаард и Джейк Джилленхол. Музыку к ленте написала лауреат премии «Оскар» Гильдур Гуднадоттир («Джокер», «Говорят женщины»).
Мероприятие посетили: блогер Анетта Барсовна, участницы реалити-шоу «Холостяк-14» — Ирина Кулешина и Ксения Щербач, режиссер Павел Остриков, актеры Ольга Сафронова, Павел Шпегун и Алексей Нагрудный, певец Виталий Островский, участница творческого союза Phil it Эмилия Шепель, кинокритик Инна Гордеева, гимнаст Олег Верняев и другие.
Ивент также посетили актрисы дубляжа, воплотившие на экране персонажей Джесси Бакли, Аннетт Бенинг и Пенелопы Крус — Екатерина Брайковская, Ольга Радчук и Елена Узлюк.
Напомним, фильм «Невеста!» с сегодняшнего дня, 5 марта, в украинском прокате.