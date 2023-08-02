На премьере фильма о черепашках-ниндзя: украинская модель в цветочном платье похвасталась 17 размером груди

Мила Кузнецова пришла на мероприятие в романтическом платье с пикантным акцентом.

Украинская модель plus-size с 17-м размером груди – Мила Кузнецова – посетила премьерный показ анимационного фильма "Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром", который состоялся в кинотеатре "Оскар", ТРЦ Gulliver.

На мероприятии она появилась в ассиметричном черном платье с ярким цветочным принтом и глубоким декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышный и сексуальный бюст. Талию она подчеркнула красным тонким ремешком.

Мила Кузнецова

Свой образ Мила дополнила бежевыми босоножками на небольшой платформе и черной сумкой. Модель сделала прическу с плетением и макияж с черными стрелками.

Мила Кузнецова с друзьями

Напомним, премьеру также посетила Анна Саливанчук, позировавшая в цветочном платье с рюшами на рукавах, сексуальным декольте и высоким разрезом.

О фильме:

Легендарные черепашки-ниндзя, любимцы миллионов, возвращаются на большие экраны в новом анимационном происшествии. Долгое время братья-черепахи скрывались от мира в канализации Нью-Йорка. Они решают подняться вверх, где столкнутся с армией мутантов. Перед черепашками-ниндзя предстанет миссия – спасти город от зла. Вместе с новой подругой Эйприл О'Нил бесстрашные супергерои сделают все, чтобы остановить врага.

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