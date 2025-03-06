На премьере фильма с Робертом Паттинсоном: Антонина Хижняк в обтягивающем платье продемонстрировала стройную фигуру

Актриса пришла посмотреть новую историю от южнокорейского режиссера фильма "Паразиты" Пона Джун Хо.
В Киеве, в кинотеатре "Планета Кино" (ТРЦ Ривер Молл), состоялась премьера научно-фантастического фильма с элементами юмора "Мики 17" с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Мероприятие посетила актриса Антонина Хижняк, продемонстрировавшая стройную фигуру в обтягивающем черном платье в рубчик. На ней также были снимаемые черные рукава. Лук звезда завершила черной обувью на грубой подошве.
Премьеру также посетили режиссер Павел Остриков, режиссер и актриса дубляжа Екатерина Брайковская, кино-обозреватель Инна Гордеева и другие.
О фильме:
Это история о нетипичном герое Мики Барнсе (Роберт Паттинсон), оказавшемся в неординарных обстоятельствах. Он работает на работе, где от него требуют полную преданность... до смерти. Все для того, чтобы обеспечить себе жизнь.
Актерский состав ленты "Мики 17": Роберт Паттинсон ("Бэтмен"), Наоми Аки ("Клипны дважды"), Марк Руффало ("Бедняжные создания"), Стивен Ян (сериал "Ссора"), Тони Коллетт ("Шестое ощущение") и другие.
Режиссер фильма Пон Джун Хо вошел в историю кинематографа, получив 4 премии "Оскар" за фильм "Паразиты".
Фильм "Мики 17" с 6 марта в украинском прокате.
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