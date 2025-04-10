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- Шоу-бизнес
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На премьере нового сезона сериала "Черного зеркала": Эмма Коррин вышла к фотографам в Лондоне
Актриса сыграла в одном из эпизодов этого известного сериала.
В Лондоне 9 апреля состоялся специальный показ сериала «Черное зеркало». Это уже культовый проект Netflix, который исследует технологии и их побочные эффекты. В одном из эпизодов нового седьмого сезона снялась актриса Эмма Коррин, которую многие знают по роли молодой принцессы Дианы в «Короне».
Звезда пришла на премьеру в луке от бренда Moschino, который был представлен в коллекции осень-зима 2025. Ее наряд включал широкие черные брюки, легкий джемпер и белую хлопковую блузу с оригинальным воротом в виде банта.
Макияжа на ее лице практически не было, а из украшений Эмма выбрала только лаконичные серьги. Цвет волос актриса также изменила и покрасилась в темный оттенок.
Выходит новый сезон «Черного зеркала» 10 апреля и будет состоять из шести эпизодов. Сериал является антологией, поэтому серии между собой не связаны.