На премьере нового сезона сериала "Черного зеркала": Эмма Коррин вышла к фотографам в Лондоне

Эмма Коррин / © Associated Press

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В Лондоне 9 апреля состоялся специальный показ сериала «Черное зеркало». Это уже культовый проект Netflix, который исследует технологии и их побочные эффекты. В одном из эпизодов нового седьмого сезона снялась актриса Эмма Коррин, которую многие знают по роли молодой принцессы Дианы в «Короне».

Звезда пришла на премьеру в луке от бренда Moschino, который был представлен в коллекции осень-зима 2025. Ее наряд включал широкие черные брюки, легкий джемпер и белую хлопковую блузу с оригинальным воротом в виде банта.

Эмма Коррин / © Associated Press

Макияжа на ее лице практически не было, а из украшений Эмма выбрала только лаконичные серьги. Цвет волос актриса также изменила и покрасилась в темный оттенок.

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Эмма Коррин / © Associated Press

Выходит новый сезон «Черного зеркала» 10 апреля и будет состоять из шести эпизодов. Сериал является антологией, поэтому серии между собой не связаны.

Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Associated Press Эмма Коррин / © Associated Press Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Associated Press Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Associated Press Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Getty Images