ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
95
Время на прочтение
1 мин

На премьере нового сезона сериала "Черного зеркала": Эмма Коррин вышла к фотографам в Лондоне

Актриса сыграла в одном из эпизодов этого известного сериала.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмма Коррин

Эмма Коррин / © Associated Press

В Лондоне 9 апреля состоялся специальный показ сериала «Черное зеркало». Это уже культовый проект Netflix, который исследует технологии и их побочные эффекты. В одном из эпизодов нового седьмого сезона снялась актриса Эмма Коррин, которую многие знают по роли молодой принцессы Дианы в «Короне».

Звезда пришла на премьеру в луке от бренда Moschino, который был представлен в коллекции осень-зима 2025. Ее наряд включал широкие черные брюки, легкий джемпер и белую хлопковую блузу с оригинальным воротом в виде банта.

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Associated Press

Макияжа на ее лице практически не было, а из украшений Эмма выбрала только лаконичные серьги. Цвет волос актриса также изменила и покрасилась в темный оттенок.

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Associated Press

Выходит новый сезон «Черного зеркала» 10 апреля и будет состоять из шести эпизодов. Сериал является антологией, поэтому серии между собой не связаны.

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
95
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie