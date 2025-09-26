На премьере нового триллера: Ханна Уэддингем подчеркнула фигуру платьем из денима

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Актриса Ханна Уэддингем, которая недавно отпраздновала свое 50-летие, посетила премьеру нового триллера в Лондоне. Вместе с Кирой Найтли она сыграла в фильме «Девушка из каюты № 10», который является экранизацией популярного одноименного романа писательницы Рут Уэйр.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Актриса появилась на фотоколле в темно-синем платье-футляре из денима от бреда Huishan Zhang. Ее наряд имел широкие бретельки и глубокое фигурное декольте. Платье обтягивало и подчеркивало фигуру, но была в нем и небольшая нотка гламура — декорированные черным бисером карманы.

Уэддингем дополнила лук классическими черными туфлями-лодочками и золотыми украшениями. Также она сделала новую прическу и укладку.

Ханна Уэддингем / © Associated Press

Многие украинцы полюбили Ханну после ее появления как ведущей на песенном международном конкурсе «Евровидении-2023». Она и украинская ведущая Юлия Санина были отличным творческим тандемом и прекрасно справились с работой. Особенно все были в восторге, когда Ханна и Юлия появились на сцене в синем и желтом образах, которые символизировали флаг Украины.

Юлия Санина и Ханна Уэддингем / © Getty Images

Также Ханна Уэддингем известна по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Тед Лассо».