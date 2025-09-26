- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
На премьере нового триллера: Ханна Уэддингем подчеркнула фигуру платьем из денима
Рост актрисы 180 сантиметров, поэтому она обычно носит плать длины миди, которые виграшно подчеркивают ее фигуру.
Актриса Ханна Уэддингем, которая недавно отпраздновала свое 50-летие, посетила премьеру нового триллера в Лондоне. Вместе с Кирой Найтли она сыграла в фильме «Девушка из каюты № 10», который является экранизацией популярного одноименного романа писательницы Рут Уэйр.
Актриса появилась на фотоколле в темно-синем платье-футляре из денима от бреда Huishan Zhang. Ее наряд имел широкие бретельки и глубокое фигурное декольте. Платье обтягивало и подчеркивало фигуру, но была в нем и небольшая нотка гламура — декорированные черным бисером карманы.
Уэддингем дополнила лук классическими черными туфлями-лодочками и золотыми украшениями. Также она сделала новую прическу и укладку.
Многие украинцы полюбили Ханну после ее появления как ведущей на песенном международном конкурсе «Евровидении-2023». Она и украинская ведущая Юлия Санина были отличным творческим тандемом и прекрасно справились с работой. Особенно все были в восторге, когда Ханна и Юлия появились на сцене в синем и желтом образах, которые символизировали флаг Украины.
Также Ханна Уэддингем известна по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Тед Лассо».