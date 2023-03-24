На премьере сериала: семья Шварценеггера почти полным составом посетила мероприятие

В сожалению, сам Арнольд к ним не присоединился.

В четверг, 23 марта, в Лос-Анджелесе состоялась презентация сериала Netflix "Нестабильный", главные роли в котором сыграли отец и сын - Роб Лоу и Джон Оуэн Лоу.

Премьера сериала состоится на Netflix 30 марта, а пока первую серию комедии посмотрели звездные гости мероприятия, среди которых была семья Арнольда Шварценеггера.

В частности, на мероприятие пришли бывшая жена актера Мария Шрайвер и двое из четырех их детей - сын Патрик, а также дочь Кэтрин с мужем Крисом Праттом. Самого "железного Арни" на премьере не было.

Мария Шрайвер, Патрик Шварценеггер, Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт / Фото: Getty Images

Что касается самого сериала, то он расскажет о застенчивом парне, который начинает работать в компании своего эксцентричного отца.

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