На премьере шпионского экшна: Ванесса Кирби подчеркнула стройную фигуру элегантным платьем

35-летняя актриса в красивом вечернем аутфите сияла на красной дорожке премьеры.

В Лондоне состоялся премьерный показ шпионского экшна "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1". На красной дорожке мероприятия появилась Ванесса Кирби, сыгравшая в фильме.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

Актриса предстала в элегантном обтягивающем платье макси с бюстгальтером, который был частью наряда. Платье отлично подчеркнуло ее стройную фигуру.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

Ванесса сделала голливудскую укладку с боковым пробором и нежный макияж с черными стрелками. В ушах у нее были бриллиантовые серьги с черными каплевидными камнями.

Ванесса Кирби / Фото: Associated Press

Кирби позировала также со своими коллегами по фильму.

Ванесса Кирби с коллегами / Фото: Associated Press

Напомним, на премьерный показ шпионского экшна пришла также Пом Клементьефф, которая надела ассиметричное черное платье от Prada. Наряд спереди был коротким, а сзади имел шлейф, бант на ягодицах и обнаженную спину до копчика.

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