На премьере шпионского экшна: Ванесса Кирби подчеркнула стройную фигуру элегантным платьем

35-летняя актриса в красивом вечернем аутфите сияла на красной дорожке премьеры.
В Лондоне состоялся премьерный показ шпионского экшна "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1". На красной дорожке мероприятия появилась Ванесса Кирби, сыгравшая в фильме.
Актриса предстала в элегантном обтягивающем платье макси с бюстгальтером, который был частью наряда. Платье отлично подчеркнуло ее стройную фигуру.
Ванесса сделала голливудскую укладку с боковым пробором и нежный макияж с черными стрелками. В ушах у нее были бриллиантовые серьги с черными каплевидными камнями.
Кирби позировала также со своими коллегами по фильму.
Напомним, на премьерный показ шпионского экшна пришла также Пом Клементьефф, которая надела ассиметричное черное платье от Prada. Наряд спереди был коротким, а сзади имел шлейф, бант на ягодицах и обнаженную спину до копчика.
Читайте также: