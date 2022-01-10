На причале в бикини цвета хаки: Даша Астафьева похвасталась стройной фигурой

Певица показала новое фото из отпуска в теплых краях.

Даша Астафьева порадовала поклонников в Instagram новым пикантным снимком с отдыха в жаркой стране.

Певица позировала, встав на носочки, на причале в бикини цвета хаки. Даша продемонстрировала подтянутую сексуальную фигуру, плоский живот и стройные ноги. Волосы она собрала в пучок и надела на лицо очки.

Даша Астафьева / Instagram Даши Астафьевой

"Самое неприятное, что можно спросить у человека, который на отдыхе – "Когда ты возвращаешься". Если бы был этикет этого мероприятия, я бы всеми руками и ногами голосовала, обозначить этот пункт жирным шрифтом! Жирным, как-то желание ощутить себя живым и значимым. Собой настоящим - счастливым без причины до слез. Слышащим наконец-то свои собственные мысли, а не будильник, соседей, прохожих с их осуждающим назойливым взглядом… Кто тут может побеспокоить меня?

Только птицы, которые на рассвете курлычут на разных языках обо мне: – Видала, как конопатая улыбается морю? - Ага, Гагагагга, кучерявая летала в облаках! Почему в облаках… Думаете, мне негде больше летать? Пожалуйста. Не торопите чужое счастье… ведь ждать иногда важнее, чем дождаться", - написала под фото артистка.

В прошлый раз Даша сверкнула пышным декольте в леопардовом купальнике.

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