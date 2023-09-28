На прогулке: 62-летняя Джулианна Мур попала под прицел папарацци в однотонном осеннем луке

Знаменитость в обычной жизни носит лаконичную одежду и кроссовки.
Оскароносная актриса Джулианна Мур живет в Нью-Йорке и иногда ее можно заметить на прогулке в центре города. 27 сентября звезда попала под прицел папарацци, когда шла куда-то по своим делам.
Звезда была одета очень просто и лаконично, поскольку на ней были укороченные бежевые штаны и такого же оттенка широкий легкий плащ. Также Мур надела черную кофту и на плече у нее висела сумка.
Завершали образ актрисы солнцезащитные очки, несколько украшений и светлые кроссовки. Волосы она просто распустила.
В Нью-Йорке она появилась спустя всего несколько дней после того, как блистала на Неделе моды в Милане, где посетила одно из мероприятий в платье терракотового цвета от бренда Bottega Veneta.
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