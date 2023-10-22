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На прогулке: актриса Элизабет Олсен попала под прицел папарацци с мужем

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
267
Время на прочтение
1 мин
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На прогулке: актриса Элизабет Олсен попала под прицел папарацци с мужем

Элизабет Олсен с Робби Арнеттом / Фото: Getty Images

Они прогулялись по городу, много болтали, а затем зашли в магазин одежды.

34-летняя актриса Элизабет Олсен, известна по роли Алой Ведьмы в медиафраншизе Marvel, была замечена фотографами на улице в Нью-Йорке.

Знаменитость решила прогуляться по городу со своим мужем - солистом инди-поп группы Milo Greene Робби Арнеттом, за которого вышла замуж в 2021 году.

Образ Элизабет кардинально отличался от ее гламурных вечерних платьев с красных дорожек, поскольку она надела белую футболку, коричневый кардиган и оверсайз куртку. Также на известной актрисе были широкие штаны и коричневые ботинки, в руке она несла большой зонт, а на голове у нее была кепка. От макияжа Олсен отказалась, а волосы распустила.

Робби Арнетт надел для прогулки футболку с принтом, бомбер, укороченные штаны и белые кроссовки. На голове у музыканта также была кепка.

Элизабет Олсен с Робби Арнеттом / © Getty Images
Элизабет Олсен с Робби Арнеттом / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
267
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