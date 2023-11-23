На прогулке: актрису Дженнифер Лоуренс заметили одну на улице в Нью-Йорке

Звезда продемонстрировала стильный осенний аутфит, который можно смело брать на заметку.

Звезда фильмов "Голодные игры" и лауреатка "Оскара" - Дженнифер Лоуренс - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда вышла на небольшую прогулку. 33-летняя актриса была одета по-осеннему стильно и тепло.

На Дженнифер было легкое шерстяное пальто цвета кэмел от Toteme Annecy, которое она сочетала с оверсайз свитером от Tory Burch, светлыми штанами и кроссовками от Adidas.

Свой стильный образ для прогулки она завершила довольно объемной сумкой Loewe, солнцезащитными очками Stella McCartney, черным ремнем и заплела волосы в небрежную косичку на один бок.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Кстати, с этой сумкой звезда уже неоднократно появлялась ранее и почти всегда во время прогулок по городу. Вероятно, большой размер позволяет взять с собой много необходимого. Как-то сумку от Loewe Дженнифер сочетала с штанами-палаццо и туфлями Celine.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Читайте также:

Образы актрисы Дженнифер Лоуренс на красных дорожках и в обычной жизни (19 фото)