На прогулке: актрису Дженнифер Лоуренс заметили одну на улице в Нью-Йорке

Звезда продемонстрировала стильный осенний аутфит, который можно смело брать на заметку.
Звезда фильмов "Голодные игры" и лауреатка "Оскара" - Дженнифер Лоуренс - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда вышла на небольшую прогулку. 33-летняя актриса была одета по-осеннему стильно и тепло.
На Дженнифер было легкое шерстяное пальто цвета кэмел от Toteme Annecy, которое она сочетала с оверсайз свитером от Tory Burch, светлыми штанами и кроссовками от Adidas.
Свой стильный образ для прогулки она завершила довольно объемной сумкой Loewe, солнцезащитными очками Stella McCartney, черным ремнем и заплела волосы в небрежную косичку на один бок.
Кстати, с этой сумкой звезда уже неоднократно появлялась ранее и почти всегда во время прогулок по городу. Вероятно, большой размер позволяет взять с собой много необходимого. Как-то сумку от Loewe Дженнифер сочетала с штанами-палаццо и туфлями Celine.
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