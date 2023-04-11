На прогулке: актрису Дженнифер Лоуренс заметили с мужем в Нью-Йорке

Пара вместе с 2018 года и воспитывает сына.

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс продемонстрировала, как одеться для прогулки в городе. Звезда фильма “Голодные игры” решила на днях пройтись с мужем Куком Марони по Нью-Йорку. Пара просто держалась за руки и болтала.

На Дженнифер в тот день была белая футболка с принтом, которую она сочетала со стильными прямыми джинсами и укороченным клетчатым пальто. Свой лук для прогулки актриса дополнила солнцезащитными очками от Alaia, несколькими украшениями, сумкой на длинной ручке и кроссовками Adidas.

Муж звезды, арт-галерист, решил надеть серое худи с принтом Vermont (Вермонт - штат США), штаны хаки и кроссовки. На глазах у Кука были солнцезащитные очки.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Напомним, пара воспитывает сына Сайя, и иногда их видят на прогулках всех вместе.

Дженнифер Лоуренс с мужем и сыном / Фото: Getty Images

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