На прогулке: актрису Дженнифер Лоуренс заметили с мужем в Нью-Йорке

Пара вместе с 2018 года и воспитывает сына.
Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс продемонстрировала, как одеться для прогулки в городе. Звезда фильма “Голодные игры” решила на днях пройтись с мужем Куком Марони по Нью-Йорку. Пара просто держалась за руки и болтала.
На Дженнифер в тот день была белая футболка с принтом, которую она сочетала со стильными прямыми джинсами и укороченным клетчатым пальто. Свой лук для прогулки актриса дополнила солнцезащитными очками от Alaia, несколькими украшениями, сумкой на длинной ручке и кроссовками Adidas.
Муж звезды, арт-галерист, решил надеть серое худи с принтом Vermont (Вермонт - штат США), штаны хаки и кроссовки. На глазах у Кука были солнцезащитные очки.
Напомним, пара воспитывает сына Сайя, и иногда их видят на прогулках всех вместе.
Читайте также:
- Самое дорогое платье "Оскара": история роскошного наряда от Dior, из-за которого упала Дженнифер Лоуренс
- Стильная мамочка: Дженнифер Лоуренс на прогулке с сыном в Нью-Йорке
- Элегантная и с улыбкой: актриса Дженнифер Лоуренс на церемонии в Нью-Йорке
- В наряде с жемчужной россыпью: роскошная Дженнифер Лоуренс на красной дорожке в Лондоне