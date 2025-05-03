На прогулке: Аня Тейлор-Джой и ее муж Малкольм Макрей под прицелом папарацци

Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей / © Getty Images

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Актриса Аня Тейлор-Джой и ее муж — музыкант Малкольм Макрей — появились вместе на улице в Нью-Йорке. Пару знаменитостей заметили в престижном районе, когда они держась за руки прогуливались.

Судя по нарядности их образов, это была не просто прогулка, а они направлялись куда-то, где нужно быть одетыми соответственно. Малкольм носил костюм и рубашку с галстуком, а вот Аня сочетала черное платье с разрезом с черно-красным свитером в дырки. Также у ее свитера была бахрома и узор аргайл. На голове звезды были очки от Tiffany & Co., а вот обула она стильные и удобные туфли из мягкой кожи и на невысоких каблуках.

Аня Тейлор-Джой и Малкольм Макрей / © Getty Images

Также недавно пара появилась на гламурном светском мероприятии — презентации книги Tiffany & Co. Blue Book, которое прошло в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Аня в тот день носила черное длинное платье и накидку.

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Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Поскольку пара сейчас проводит время в Нью-Йорке, ожидается, что они посетят также предстоящий Met Gala.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой і Малкольм Макрей / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Associated Press Аня Тейлор-Джой / © Getty Images Аня Тейлор-Джой / © Associated Press