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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
168
Время на прочтение
1 мин

На прогулке: Дакота Джонсон попала под прицел папарацци в стильном наряде

Актриса показала, как стилизовать джинсы базовыми вещами, но не выглядеть при этом скучно.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Getty Images

Звезда серии фильмов «Пятьдесят оттенков серого», 35-летняя актриса Дакота Джонсон, продемонстрировала, что надеть, когда на улице не очень жарко. В последнии дни мая ее заметили папарацци на улице в Нью-Йорке, когда она прогуливалась по Мидтауну.

Дакота была одета в стильные прямые джинсы светлого оттенка, черное боди с декольте и коричневый замшевый жакет от Khaite. Этот стиль джинсовой ткани подходит ко всему и всегда, от более формального мероприятия в сочетании с каблуками до чего-то более повседневного, сочетая их с кроссовками. Однако Дакота решила носить их с мюлями от Khaite. Также образ она дополнила очками Gucci и несколькими золотыми украшениями на шее.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Напомним, что в мае актриса также блистала в Каннах. Дакота вышла на красную дорожку в нежно-розовом наряде от Gucci с бахромой — главным трендом 2025 года. Этим нарядом актриса затмила всех на мероприятии.

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Дакота Джонсон / © Associated Press

Моніка Беллучі та Дакота Джонсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / © Getty Images

Дакота Джонсон и Мелани Гриффит / © Getty Images

Дакота Джонсон на премьере ленты  / © Getty Images

Дакота Джонсон на премьере ленты  / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
168
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