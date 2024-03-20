На прогулке: дочери Брюса Уиллиса - Скаут и Таллула - попали под прицел папарацци

В теплый солнечный день сестры решили немного прогуляться.
У актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур три дочери - Румер, Скаут и Таллула. Девушки очень близки и часто проводят время вместе.
19 марта Скаут и Таллулу заметили на прогулке в Лос-Анджелесе, когда они просто болтали на улице и пили прохладительные напитки.
На Скаут били яркие клетчатые штаны и полностью прозрачная вязаная кофта, которую она носила в сочетании с пестрым бюстгальтером. Также девушка надела цветные носки и черные туфли со шнуровкой. В одной руке она несла теплый кардиган, а во второй - сумку-корзинку и напиток.
Таллула же отдала предпочтение темному свободному комбинезону, джинсовой куртке и светлым ботинкам. Также она дополнила лук сумкой от Gucci, в которой лежал теплый шерстяной свитер.
Это появление сестер произошло после того, как Таллула рассказала, что у нее аутизм. Впервые о своей особенносте девушка узнала только летом прошлого года. По ее словам, это очень сильно изменило ее жизнь.
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