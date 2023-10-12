На прогулке: Эмили Ратажковски сочетала винтажную кожаную куртку и футболку с принтом

В этот раз она выбрала простой и удобный аутфит.

Американская модель и подкастер Эмили Ратажковски живет в Нью-Йорке и часто становится мишенью для папарацци, когда выходит на прогулку с сыном или собакой. Девушка уже научилась не обращать внимания на любопытных прохожих и прессу, но при этом всегда старается віглядеть стильно, поскольку знает, что появится во все СМИ.

Вчера Эмили продемонстрировала лук в спортивном стиле, поскольку надела трикотажные штаны оливкового цвета и кроссовки от Loewe оттенка авокадо.

Также она надела черную футболку Online Ceramics с принтом и надписью Stop Animal Testing (Прекратить тестирование на животных) и винтажную куртку оверсайз. В руке звезда несла шарф, на голову надела черную кепку The Paris Review, а на глазах у нее были солнцезащитные очки.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Этот образ кардинально отличался от того, что Эмили Ратажковски показала несколько дней тому назад. Ведь в начале недели она вышла на публику в коричневом пальто от Blanknyc, юбке Silk Laundry и на каблуках. В ушах у звезды были трендовые серьги-капли от Bottega Veneta.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

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