На прогулке: Лили Коллинз и ее муж вышли за утренним кофе и попали под прицел фотографов

33-летняя актриса Лили Коллинз, сейчас очень много времени проводит на различных интервью, поскольку совсем скоро на Netflix выходит третий сезон комедийного сериала "Эмили в Париже", где она исполняет главную роль.

На днях девушка дала несколько интервью в Нью-Йорке, а утром, перед началом длинного дня, она вышла на небольшую прогулку за кофе.

Компанию Лили составил ее муж - кинорежиссер и писатель Чарли Макдауэлл. Пара просто шла по городу и болтала, когда их сфотографировали. Обе знаменитости были одеты очень стильно.

На Лили в тот день были белые джинсы, свитер и длинное пальто шоколадного оттенка. Лук актриса дополнила небольшой черной сумкой от Cartier, кроссовками и шапкой. Также для прогулки звезда сделала макияж с акцентом на яркой помаде на губах. Супруг Лили был одет в похожем с ней стиле, поскольку сочетал пальто цвета кэмел с джинсами, кроссовками и свитером. Также на нем были шапка и перчатки.

Лили Коллинз / Фото: Getty Images

После этого актриса в образе от Fendi отправилась на интервью шоу Good Morning America, где рассказала о продолжении сериала.

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