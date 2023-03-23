На прогулке: модель Эмили Ратажковски сфотографировали с 2-летним сыном на руках

Она надела широкий капюшон на голову в попытках остаться незамеченной, но у нее ничего не получилось.

Еще совсем недавно 31-летняя звезда Эмили Ратажковски дефилировала по подиуме в эффектных образах от Versace и других известных брендов, а вчера появилась на улице в Нью-Йорке в простом повседневном луке. Известную модель сфотографировали, когда она шла держа маленького сына Сильвестра на руках.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

На модели были черные штаны с резинками на штанинах и синяя кофта с капюшоном. Свой лук она дополнила ботинками Timberland и солнцезащитными очками.

Малыша Сильвестра она одела в яркий костюм, джинсовую рубашку и кроссовки.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Напомним, что в прошлом году модель рассталась со своим мужем Себастьяном Беар-МакКлардом из-за его измены.

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