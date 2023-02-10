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На прогулке по городу: австрийская модель в бюстгальтере блеснула сексуальным бюстом и плоским животом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1086
Время на прочтение
1 мин
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На прогулке по городу: австрийская модель в бюстгальтере блеснула сексуальным бюстом и плоским животом

Надин Леопольд / Фото: Getty Images

29-летняя Надин Леопольд вышла в свет без топа или блузки.

В объективы папарацци попала австрийская модель Надин Леопольд, прославившаяся своим участием в шоу бельевого бренда Victoria's Secret в 2017 и 2018 годах.

Девушка шла по Лос-Анджелесу в светло-сером костюме, состоявшем из жакета и брюков-клеш. Под жакетом был только серый бюстгальтер, подчеркнувший сексуальный бюст Надин. В этом луке она также похвасталась плоским животом.

Надин Леопольд / © Getty Images
Надин Леопольд / Фото: Getty Images

Аутфит блондинка дополнила серебряными босоножками и яркой желтой сумочкой, расшитой блестками.

Леопольд накрутила легкие локоны, сделала максимально естественный макияж и украсила шею золотой цепочкой с логотипом Chanel.

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Дата публикации
Просмотры
1086
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