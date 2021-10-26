На прогулке с детьми: Виктория Бекхэм поделилась новыми кадрами

Дизайнер Виктория Бекхэм иногда делится со своими подписчиками снимками из своего домашнего архива.

47-летняя Виктория опубликовала несколько кадров с осенней прогулки со своими младшими детьми – сыном Крузом и дочерью Харпер.

"Самый красивый осенний день! #HarperSeven @cruzbeckham поцелуи из Напы!" - подписала кадры дизайнер.

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Одета Виктория в теплый короткий джемпер и джинсы клеш, под которыми не видно обуви. У нее распущены волосы, на лице легкий дневной макияж, а на запястье – золотые часы. Даже в таких простых повседневных луках Виктория выглядит очень стильно.

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