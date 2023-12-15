На прогулке с дочками: Ники Хилтон и двух ее детей сфотографировали в фемили-луках

40-летняя светская львица, предпринимательница и младшая сестра Пэрис Хилтон - Ники - крайне редко показывает своих детей в соцсетях, но фотографам удалось запечатлеть, как девочки выглядят сейчас. Ники и двух ее дочек - Лили и Тедди - заметили на прогулке в Нью-Йорке.

Ники Хилтон с дочками / Фото: Getty Images

Женщина одела детей в коричневые объемные одинаковые шубы. Также у девочек были украшения в волосах, они надели колготки и довольно легкую обувь.

Сама же Ники надела в этот раз парку коричневого оттенка, который сочетался с цветом верхней одежды ее детей, лосины, теплую водолазку и балетки. Образ она завершила сумкой Kelly от Hermes и солнцезащитными очками от Miu Miu.

Ники Хилтон с дочками / Фото: Getty Images

Что интересно, Ники и сама любит подобные шубы и часто их носит. В коллекции миллионерши есть много моделей подобного фасона и цвета. Ниже мы собрали несколько ее ранних образов в шубе.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Ники Хилтон-Ротшильд / Фото: Getty Images

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