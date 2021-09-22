На прогулке с мамой и собакой: Анвара Хадида и Дуа Липу запечатлели папарацци

На прогулке с мамой и собакой: Анвара Хадида и Дуа Липу запечатлели папарацци

Семейство Хадид ни дня не обходится без внимания.

В понедельник, 21 сентября, Анвар Хадид и его девушка, британская певица Дуа Липа, вышли на прогулку с собакой, а компанию им составила мама парня - модель и бизнесвумен Иоланда Хадид.

57-летняя Иоланда чаще всего предпочитает для прогулок выбирать удобную одежду: кроссовки, лосины, кофты или футболки. На этот раз ее лук тоже был именно таким, но только она его немного разнообразила подвеской на цепочке и солнцезащитными очками.

Дуа надела эффектные сапоги-трубы, которые сочетала с мини-юбкой и коричневым плачем. А вот Анвар был в более расслабленном луке: синих штанах и серой майке, через плечо у парня висела сумка.

Анвар Хадид, Дуа Липа, Иоланда Хадид / Getty Images

Несколько дней назад семья отпраздновала первый день рождения дочери Джиджи Хадид и Зейна Малика. Вечеринка была необычной и имела дресс-код - все гости должны были прийти в глупых штанах или глупых юбках. Иоланду и ее бойфренда, когда они шли на праздник, запечатлели на улице папарацци.

Иоланда Хадид и Джозеф Джонгли / Getty Images

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Образы Дуа Липы (15 фото)

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