На прогулке с мужем-художником: звезду фильма "Аватар" Зои Салдану заметили в Нью-Йорке

На прогулке с мужем-художником: звезду фильма "Аватар" Зои Салдану заметили в Нью-Йорке

Пара решила провести утро вместе и сходить на завтрак.

Звезда фильмов "Аватар" и "Стражи галактики" вышла на прогулку со своим мужем - итальянским художником Марко Перего. Пару сфотографировали в Нью-Йорке, когда они шли по улице, держась за руки, в популярный ресторан Bubby's, чтобы позавтракать.

Зои Салдана выбрала для романтического утра простой и повседневный лук, сочетав джинсы-скинни, сапоги, розовый свитер и куртку-бомбер оливкового цвета. На шее у актрисы был платок, а на лице - защитная маска.

Муж звезды собрал свои длинные волосы в высокий пучок, надел черные джинсы, коричневые ботинки и яркий полосатый свитер. Также на художнике было пальто и солнцезащитные очки Ray-Ban. На плече Марко нес сумку Зои.

Зои Салдана / Getty Images

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