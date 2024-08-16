На прогулке с собакой: известную модель Эмили Ратажковски заметили в Нью-Йорке

В этот раз она надела непринужденный наряд, который совсем не выдавал ее звездного статуса.

Известную американскую модель Эмили Ратажковски, которая неоднократно принимала участие в показах самых известных мировых брендов, сфотографировали папарацци в Нью-Йорке. Эмили вышла на прогулку с собакой, которого зовут Коломбо.

Однако этот образ звезды был совсем не похож на то, что она носит на подиумах, ведь надела Ратажковски черные штаны с красными лампасами и желтую оверсайз футболку. Также на Эмили в тот день были солнцезащитные очки и кроссовки от Brain Dead x Oakley Factory.

Когда Ратажковски сфотографировали, она шла по улице что-то читая в телефоне, а ее пес послушно шел рядом на поводке.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Эмили часто фотографируют во время выгула собаки и ее образы в такие моменты бывают совершенно разными. Иногда она может быть в легком платье, а были и случаи, когда ее замечали в куртках от украинского бренда.

Читайте также:

Модель Эмили Ратажковски в эффектных нарядах (16 фото)