На прогулке с сыном: бывшая жена Арнольда Шварценеггера под прицелом папарацци

Мария выглядела очень стильно и ярко.

66-летняя американская журналистка и бывшая жена Арнольда Шварценеггера Мария Шрайвер попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда вышла на прогулку в центре города с 24-летним сыном Кристофером. Прогуливаясь, они болтали, а, увидев папарацци, Мария улыбнулась в камеру.

Мария Шрайвер с сыном / Getty Images

Знаменитость была одета в ярко-розовую шубу, черные брюки и синие ботинки, на шее у нее был шарф, волосы она собрала в простую, но элегантную прическу. Также образ дополнил макияж и крупные серьги. Кристофер же надел зеленую кофту, голубые джинсы и кроссовки. На голове у сына Шварценеггера была кепка.

Мария Шрайвер с сыном / Getty Images

Напомним, Мария и Арнольд Шварценеггер расстались в 2011 году после 25 лет брака. У пары четверо совместных детей: Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер.

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