На прогулке с сыном и свекровью: Карли Клосс в Нью-Йорке

Почти три месяца назад модель впервые стала мамой.

Карли Клосс не слишком часто публиковала у себя в блоге фотографии своей беременности, но некоторыми кадрами все-таки делилась с публикой.

А вчера знаменитую модель и супругу Джошуа Кушнера сфотографировали на улицах Нью-Йорка во время прогулки с сыном Леви, которому в июне исполнится три месяца. Карли гуляла вместе со своей свекровью Серил Кушнер, которая с радостью везла коляску с ребенком по улице.

Одета молодая мама была стильно: в светлый брючный костюм, белый топ и кожаные балетки. На плече у нее висела небольшая черная кожаная сумка, на шее сверкала тонкая золотая подвеска, а в ушах было несколько разных серёг, в том числе серьги-кольца небольшого размера. Карли собрала волосы "крабом" и надела солнцезащитные очки. Звезда отлично выглядит и, кажется, уже полностью восстановилась после беременности и родов.

Карли Клосс с сыном и свекровью Серил Кушнер / Getty Images

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