На прогулке с женой: как сейчас выглядит старший брат Джулии Робертс

Актера сфотографировали в Калифорнии.

65-летний актер Эрик Робертс, который является старшим братом Джулии Робертс, впервые за длительное время попал под прицел фотографов на улице. Актер и его жена Элайза вышли на прогулку с собакой в Лос-Анджелесе.

Они были одеты просто, и, если бы не сняли маски, узнать их было бы крайне трудно. Однако Эрик был не против внимания и даже немного попозировал с женой для фото.

Эрик Робертс с женой / Getty Images

Актерская карьера у Эрика Робертса сложилась не так успешно, как у его младшей сестры, ведь "Оскаров" и других престижных премий он не завоевал. В основном актеру достаются роли в малобюджетных фильмах, но работает он очень плодотворно, ведь за много лет своей работы сыграл в более 500 различных фильмах и сериалах.

Но если ранее впереди него всегда была Джулия, то сейчас - дочь Эмма Робертс. Девушка уже успела прославиться своей работой в сериале "Американская история ужасов" и ролями в нескольких успешных комедиях. Сейчас актриса в декрете, ведь недавно родила сына.

Эмма Робертс / Instagram Эммы Робертс

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