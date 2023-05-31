На прогулке у моря: беременная Жозефин Скривер спрятала живот под просторным комбинезоном

30-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's отправилась на отдых к морю.

Жозефин Скривер рассекретила свою первую беременность на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Модель присутствовала на премьере фильма "Разжигатель" и блистала в черным платье на одно плечо с вырезами по бокам и небольшим шлейфом. Позируя, она все время держала руки на животе и не скрывала своего счастья.

Жозефин Скривер / Фото: Associated Press

Следующей остановкой модели стала Греция, куда она отправилась в небольшой отпуск и уже показала первые фото оттуда.

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Для прогулки по берегу моря Скривер надела объемный легкий комбинезон, скрывший ее беременный живот. Свой образ девушка дополнила сумкой Prada, шлепками Hermes и солнцезащитными очками.

Напомним, прошлой весной Скривер спустя четыре года после помолвки вышла замуж за солиста американской рок-группы The Cab Алекса Делеона.

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